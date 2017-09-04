Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Ціна на газ не стане меншою, навіть якщо Україна видобуватиме власне паливо, - Коболєв

При цьому він підкреслив, що встановлення низької ціни на газ - це корупційне рішення
Нинішнього видобутку газу з українських родовищ недостатньо для встановлення низької ціни на паливо.
Ціна на газ не стане меншою, навіть якщо Україна видобуватиме власне паливо, - Коболєв Андрій Коболєв. Фото: AFP

Про це заявив голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв, повідомляє Liga.net.

При цьому він підкреслив, що встановлення низької ціни на газ - це корупційне рішення.

Коболєв також нагадав, що Україна прожила вже другу зиму без російського газу. А державна компанія, яка займається видобутком на території нашої держави, нарощує обсяги.

"Компанія групи Нафтогаз, Укргазвидобування, змогла в першому кварталі показати позитивну тенденцію збільшення видобутку газу. Мінімальний план збільшення видобутку газу цією компанією в цьому році становить 0,5 млрд кубометрів. Це мінімальний план", - сказав глава Нафтогазу.

Вчора Коболєв зазначив, що газу з українських родовищ не вистачає навіть на задоволення потреб населення.

Раніше НАК "Нафтогаз України" попросив Кабмін, регулятора ринку НКРЕКП та Антимонопольний комітет усунути монополію Group DF Дмитра Фірташа на ринку постачання газу для населення.

Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.

Водночас віце-прем'єр Володимир Кістіон розповів, що такий захід потрібен для залучення на ринок інших постачальників газу, крім НАК Нафтогаз України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 04 2017 14:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.