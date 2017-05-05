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Ціна на нафту впала нижче 47 доларів

За місяць нафта подешевшала на 17%
Нафтові котирування в п'ятницю продовжують падіння на побоюваннях щодо збереження глобального надлишку "чорного золота" на ринку через зростання видобутку в США.
Ціна на нафту впала нижче 47 доларів Фото: topnews.net.nz

Нафта сорту Brent вперше з 30 листопада минулого року опустилася нижче 47 доларів за барель.

Станом на 6:37 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 2,67% - до 47,09 долара за барель, при цьому раніше вона вперше з 30 листопада опустилася нижче за позначку в 47 доларів за барель і досягла рівня в 46,65 долара за барель, - свідчать дані торгів, повідомляє "Прайм".

Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 2,72% - до 44,28 долара за барель, вперше з 29 листопада опинившись нижче психологічної позначки в 45 доларів.

Як повідомило раніше на цьому тижні Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні за тиждень знизилися на 0,9 мільйона барелів, або на 0,2% - до 527,8 мільйона барелів.

При цьому аналітики очікували більшого зниження - на 2,333 мільйона барелів, або на 0,44%, до 526,367 мільйона барелів. Видобуток нафти в країні за тиждень зріс на 0,3%, або на 28 тисяч барелів на добу, до 9,293 мільйона барелів на добу.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України прогнозує відновлення виробництва на підприємстві "Карпатнафтохім" (Калуш, Івано-Франківська обл.) з травня поточного року.

 
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05 05 2017 09:56
ТЕГИ: нафта, ціни
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