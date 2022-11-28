Ціна на російську нафту обвалилася нижче запропонованої ЄС

Наприкінці минулого тижня дипломати ЄС обговорювали питання про введення обмеження на продаж російської нафти в діапазоні від 65 до 70 доларів за барель. Країни ЄС, включно з Польщею, наполягають на нижчому рівні ліміту, щоб покарати кремль за війну в Україні. Україна вважає, що обмеження ціни на російську нафту доцільно встановити на рівні $30-40 за барель.

Марка російської нафти Urals обвалилася в ціні, що стало нагадуванням про проблеми, з якими стикаються дипломати Європейського союзу, які ведуть переговори про рівень цін, на якому можна обмежити експорт москви, пише Bloomberg.

Ключовий для росії сорт нафти Urals подешевшав до 51,96 долара за барель у порту Приморськ на Балтійському морі. На таку саму суму і до такого ж рівня впала ціна в Новоросійську на Чорному морі.

Наприкінці минулого тижня дипломати ЄС обговорювали питання про введення обмеження на продаж російської нафти в діапазоні від 65 до 70 доларів за барель. Переговори можуть поновитися в понеділок. Будь-якому покупцеві, який заплатить більше встановленого ліміту, не буде дозволено використовувати європейські судна або європейську страховку, що відповідає галузевим стандартам.

Але справа в тому, що деякі країни ЄС, включно з Польщею, наполягають на нижчому рівні ліміту, ніж $65-70, щоб покарати кремль за війну в Україні.

Україна вважає, що обмеження ціни на російську нафту доцільно встановити на рівні $30-40 за барель.

Греція, яка є найбільшою у світі державою, що володіє нафтовими танкерами, навпаки, вважає за краще встановити високу межу. Що нижча спотова ціна, то більший тиск на користь зниження ліміту.

Дипломати мають дійти єдиної думки, а потім узгоджену ними цифру має затвердити G-7.

Що вищий рівень ліміту, то легше росії та її клієнтам буде наймати танкери зі стандартним страхуванням.