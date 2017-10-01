БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ 2016 році середня ціна нафти марки Urals знизилася порівняно з попереднім роком на $9,33 (18,2%) – до $41,9.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціна на російську нафту у 2016 році знизилась майже на 20%
В 2015 році середня ціна на Urals склала $51,23 за барель
Фото: tsn.ua
Про це повідомило міністерство фінансів РФ.
Відзначається, що в 2015 році середня ціна на Urals склала $51,23 за барель.
Середня ціна на нафту марки Urals в грудні 2016 року склалася в розмірі $52,08 за барель, що в 1,4 рази вище, ніж у грудні 2015 року ($36,42 за барель).
Нагадаємо, великі нафтові компанії Російської Федерації погодилися знизити обсяги видобутку в 2017 році слід за аналогічним рішенням країн ОПЕК.
Також Міністерство економічного розвитку Росії вважає, що їй загрожує 20 років стагнації (застою, - ред.).
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