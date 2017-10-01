Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Ціна на російську нафту у 2016 році знизилась майже на 20%

В 2015 році середня ціна на Urals склала $51,23 за барель
У 2016 році середня ціна нафти марки Urals знизилася порівняно з попереднім роком на $9,33 (18,2%) – до $41,9.
Ціна на російську нафту у 2016 році знизилась майже на 20% Фото: tsn.ua

Про це повідомило міністерство фінансів РФ.

Відзначається, що в 2015 році середня ціна на Urals склала $51,23 за барель.

Середня ціна на нафту марки Urals в грудні 2016 року склалася в розмірі $52,08 за барель, що в 1,4 рази вище, ніж у грудні 2015 року ($36,42 за барель).

Нагадаємо, великі нафтові компанії Російської Федерації погодилися знизити обсяги видобутку в 2017 році слід за аналогічним рішенням країн ОПЕК.

Також Міністерство економічного розвитку Росії вважає, що їй загрожує 20 років стагнації (застою, - ред.).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 01 2017 15:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.