Ціна на російську нафту у 2016 році знизилась майже на 20%

В 2015 році середня ціна на Urals склала $51,23 за барель

У 2016 році середня ціна нафти марки Urals знизилася порівняно з попереднім роком на $9,33 (18,2%) – до $41,9.

Про це повідомило міністерство фінансів РФ.

Відзначається, що в 2015 році середня ціна на Urals склала $51,23 за барель.

Середня ціна на нафту марки Urals в грудні 2016 року склалася в розмірі $52,08 за барель, що в 1,4 рази вище, ніж у грудні 2015 року ($36,42 за барель).

Нагадаємо, великі нафтові компанії Російської Федерації погодилися знизити обсяги видобутку в 2017 році слід за аналогічним рішенням країн ОПЕК.

Також Міністерство економічного розвитку Росії вважає, що їй загрожує 20 років стагнації (застою, - ред.).