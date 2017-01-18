Ціна на цукор знову зросте, - кабмін
Таким чином під час засідання уряду було ухвалено постанову "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року", повідомляє урядовий портал.
Зазначений документ встановлює граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок та мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор, який поставляється на внутрішній ринок з початку осені цього року.
Таким чином мінімальна ціна на білий цукор цієї осені зросте до 9172,57 гривень за тонну, а на цукрові буряки - до 633,10 гривень за тонну.
"У наступному маркетинговому році, виходячи з науково обґрунтованої норми споживання цукру на душу населення та з урахуванням прогнозної чисельності населення у 2017-2018 роках, внутрішній обсяг споживання цукру оцінюється на рівні 1640 тис. тонн", - пояснили таке рішення у Кабміні.
Нагадаємо, українські цукровиробники у вересні 2016 року експортували 39,9 тис. тонн цукру. Це рекордний місячний показник за останні п'ять років.
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