Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Ціна на цукор знову зросте, - кабмін

Відповідне рішення було прийнято на засіданні сьогодні членами уряду без обговорення
Кабінет міністрів підвищив мінімальну ціну на білий цукор та цукрові буряки з 1 вересня 2017 року.
Ціна на цукор знову зросте, - кабмін Фото: 112.ua

Таким чином під час засідання уряду було ухвалено постанову "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року", повідомляє урядовий портал.

Зазначений документ встановлює граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок та мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор, який поставляється на внутрішній ринок з початку осені цього року.

Таким чином мінімальна ціна на білий цукор цієї осені зросте до 9172,57 гривень за тонну, а на цукрові буряки - до 633,10 гривень за тонну.

"У наступному маркетинговому році, виходячи з науково обґрунтованої норми споживання цукру на душу населення та з урахуванням прогнозної чисельності населення у 2017-2018 роках, внутрішній обсяг споживання цукру оцінюється на рівні 1640 тис. тонн", - пояснили таке рішення у Кабміні.

Нагадаємо, українські цукровиробники у вересні 2016 року експортували 39,9 тис. тонн цукру. Це рекордний місячний показник за останні п'ять років.

З початку 2016 року цукрові заводи реалізовували цукор за оптово-відпускною ціною, яка нижча минулорічної на 10-11%.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2017 15:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat