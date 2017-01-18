Ціна на цукор знову зросте, - кабмін

Відповідне рішення було прийнято на засіданні сьогодні членами уряду без обговорення

Кабінет міністрів підвищив мінімальну ціну на білий цукор та цукрові буряки з 1 вересня 2017 року.

Таким чином під час засідання уряду було ухвалено постанову "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року", повідомляє урядовий портал.

Зазначений документ встановлює граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок та мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор, який поставляється на внутрішній ринок з початку осені цього року.

Таким чином мінімальна ціна на білий цукор цієї осені зросте до 9172,57 гривень за тонну, а на цукрові буряки - до 633,10 гривень за тонну.

"У наступному маркетинговому році, виходячи з науково обґрунтованої норми споживання цукру на душу населення та з урахуванням прогнозної чисельності населення у 2017-2018 роках, внутрішній обсяг споживання цукру оцінюється на рівні 1640 тис. тонн", - пояснили таке рішення у Кабміні.

Нагадаємо, українські цукровиробники у вересні 2016 року експортували 39,9 тис. тонн цукру. Це рекордний місячний показник за останні п'ять років.