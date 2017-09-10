Ціну на газ необхідно підвищити на 18%, - Міненерго
Такі розрахунки провело Міністерство енергетики та вугільної промисловості, йдеться у статті на "Економічній Правді".
З урахуванням податків, націнок постачальників та транспортних витрат кінцева ціна для населення і комунальників становитиме 8,032 тис грн при нинішньому тарифі в 6,937 тис грн за тисячу кубометрів.
Однак, в уряді вважають, що така ціна є неприйнятною через низьку платоспроможність населення.
Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів №187 від 22 березня поточного року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період).
Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня. Замість цього 26 вересня Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.
Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні - 4,942 тис. грн за тисячу кубометрів без ПДВ.
За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України не підтримує підвищення тарифів на газдля населення і теплокомуненерго на новий опалювальний сезон.
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" очікувала підвищення ціни на газ для населення на 18,84% або на 931 гривню за 1 тис. Кубометрів, до 5 873 гривень за 1 тис. кубометрів без податку на додану вартість з жовтня.
Таке рішення у компанії обумовлюють тим, що це передбачено фінансовим планом НАКу на 2017 рік, однак причин підвищення не пояснили.
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