Ціну на газ необхідно підвищити на 18%, - Міненерго

Відповідно до діючої методики, ціна на газ може зрости до 5,815 тисяч гривень (без ПДВ) за тисячу кубометрів

Розрахунки Міністерства енергетики показали, що відповідно до діючої методики, ціну на газ треба підвищити до 5,815 тисяч гривень (без ПДВ) за тисячу кубометрів — на 17,6% більше поточних цін.

Такі розрахунки провело Міністерство енергетики та вугільної промисловості, йдеться у статті на "Економічній Правді".

З урахуванням податків, націнок постачальників та транспортних витрат кінцева ціна для населення і комунальників становитиме 8,032 тис грн при нинішньому тарифі в 6,937 тис грн за тисячу кубометрів.

Однак, в уряді вважають, що така ціна є неприйнятною через низьку платоспроможність населення.

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів №187 від 22 березня поточного року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період).

Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня. Замість цього 26 вересня Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні - 4,942 тис. грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України не підтримує підвищення тарифів на газдля населення і теплокомуненерго на новий опалювальний сезон.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" очікувала підвищення ціни на газ для населення на 18,84% або на 931 гривню за 1 тис. Кубометрів, до 5 873 гривень за 1 тис. кубометрів без податку на додану вартість з жовтня.

Таке рішення у компанії обумовлюють тим, що це передбачено фінансовим планом НАКу на 2017 рік, однак причин підвищення не пояснили.