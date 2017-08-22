Ціни на автогаз знову б'ють рекорди: 15 грн за літр

За період з 21 по 22 серпня ціна автогазу у великих мережах в Києві виросла в середньому ще на 50 коп. / Л - до 15,4-15,5 грн / л.

На столичних АЗС KLO і WOG ціна газу зросла на 50 коп. / Л, - до 15,44 і 15,49 грн / л відповідно, на ОККО газ подорожчав на 40 коп / л, до 15,39 грн / коп. SOCAR продає газ в Києві по 14,99 грн / л (+54 коп. / Л до 21 серпня), "БРСМ-Нафта" - по 15,19 грн / л (+98 коп. / Л). Мінімальні ціни в столиці пропонує "Авантаж" - 13,95 грн / л, за добу вони виросли на 60 коп. / Л, інформує OilNews з посиланням на моніторинг "Консалтингової групи А-95".

Це рекордні ціни для України. Попередній пік 13,2 грн / л був зафіксований у вересні 2016 року.

Основним фактором подорожчання аналітики "А-95" називають брак ресурсу. Імпорт зріджених вуглеводнів в серпні планується на рівні 90-100 тис. Тонн, тоді як мінімальна потреба оцінюється в 120 тис. Тонн.

Ключові виробники Росії, Білорусі і Казахстану самі відчувають нестачу через ремонтних робіт на заводах, що вже призвело до зникнення вільних обсягів на ринку всієї Східної Європи, зокрема Польщі. Імпорт із західного напрямку також ускладнений інфраструктурними обмеженнями.

Аналітик "А-95" Артем Куюн відзначає, що дефіцит ЗВГ на ринку прогнозується до середини вересня.

"Високі ціни і закінчення автомобільного сезону знизять попит на газ, одночасно будуть відновлені поставки по імпорту, що стабілізує ринок і призведе до зниження цін", - зазначив він.

Нагадаємо, що на початку червня повідомлялося, що СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.