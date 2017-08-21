Ціни на газ для автомобілів виросли до рекордних показників
На столичних АЗС WOG і ОККО ціна газу за вихідні виросла на 1,5-1,63 грн/л до 14,99 грн/л, на KLO вартість газу зросла на 1,15 грн/л до 14,94 грн/л, на Shell - на 1,99 грн/л до 14,59 грн/л, на AMIС - на 1,86 грн/л до 14,19 грн/л, повідомляє OilNews із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи" А-95". "Авантаж" продовжує утримувати найнижчу ціну на газ в Києві - 13,35 грн/л (+1,4 грн/л).
Нагадаємо, що на початку червня повідомлялося, що СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.
У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат