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Ціни на газ для автомобілів виросли до рекордних показників

Роздрібні ціни на скраплений газ оновили рекорд: попередній пік 13,2 грн/л був зафіксований у вересні 2016 року
За період з 18 по 21 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС у Києві виросла в середньому на 1,5 гривні за літр - до 14,99 гривні за літр.
Ціни на газ для автомобілів виросли до рекордних показників Фото: vseprokiev.com.ua

На столичних АЗС WOG і ОККО ціна газу за вихідні виросла на 1,5-1,63 грн/л до 14,99 грн/л, на KLO вартість газу зросла на 1,15 грн/л до 14,94 грн/л, на Shell - на 1,99 грн/л до 14,59 грн/л, на AMIС - на 1,86 грн/л до 14,19 грн/л, повідомляє OilNews із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи" А-95". "Авантаж" продовжує утримувати найнижчу ціну на газ в Києві - 13,35 грн/л (+1,4 грн/л).

Нагадаємо, що на початку червня повідомлялося, що СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.

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21 08 2017 12:22
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