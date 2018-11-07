Ціни на газ для населення зростуть на 18%, - Мінекономрозвитку

Ціни на електроенергію з 2019 по 2021 роки щорічно будуть зростати на 25%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання роздрібних цін на газ для населення у 2018 році на 18%.

Згідно з прогнозом, ціна на газ для населення в 2019 році може збільшитися на 5-8%, у 2020 році – на 14%, та не збільшуватись в 2021 році, йдеться у "Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019—2021 роки", який є у розпорядженні ЕП.

Ціни на електроенергію не планується підвищувати у 2018 році, однак з 2019 по 2021 роки вони щорічно будуть зростати на 25%.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів повинен був підвищити ціну на газ для населення з 1 квітня 2018 року, але відклав рішення до 1 червня.

Пізніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.

Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня - це одна з вимоги МВФ для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.