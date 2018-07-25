Ціни на хлор виросли втричі після відновлення роботи "Дніпроазоту"

Нова ціна - 33 тисяч гривень за тонну без ПДВ

Підприємство "Дніпроазот" відвантажило перші партії хлору після відновлення роботи.

З 22 по 24 липня дві перші партії хлору були поставлені на Харківський водоканал і Аульську хлоропереливну станцію, інформує ЕП з посиланням на прес-службу підприємства.

У прес-службі відзначили, що ціни на хлор виросли з 10400 гривень за тонну (ціна останньої поставки до зупинки роботи підприємства - ред.) до 33 тисяч гривень за тонну без ПДВ.

Уточнюється, що на цей момент на підприємстві працює лише хлорна група заводів - це 10% від всієї потужності.

Нагадаємо, 20 липня акціонерне товариство "Дніпроазот" відновило роботу цехів хлорної групи.

Додамо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам'янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства.

Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води.