Ціни на нафту перебувають біля трирічних максимумів
Ціна березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:05 зменшилася на 0,07 долара (0,10%) - до 70,45 долара барель, - свідчать дані торгів, інформує "Інтерфакс-Україна".
Нафта WTI з постачанням в березні на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці у понеділок подорожчала на 0,24 долара (0,35%) - до 66,38 долара за барель.
"Нафтове ралі зараз йде в повну силу, оскільки підвищилися очікування попиту, послаблення долара і довга низка недільних скорочень комерційних запасів компенсували нещодавнє зростання нафтовидобутку в США", - вважає експерт Sevens Report Тайлер Річі.
За його словами, зупинити підйом цін зараз може лише різке посилення зростання нафтовидобутку в США. Якщо ж цього не станеться, WTI спробує досягти 75 доларів за барель в доступному для огляду майбутньому.
Тим часом аналітики Societe Generale попереджають про ризик різкого зниження нафтових цін, оскільки ринок перекуплений.
За їхніми оцінками, падіння може скласти до 8 доларів за барель, тобто Brent повернеться до коридору 62-63 долара за барель, передає CNBC.
Нагадаємо, 12 грудня внаслідок вибуху на нафтопроводі в Лівії, ціни на нафту оновили історичні рекорди. Вперше з 2015 року Brent перевищило позначку в 66 доларів, а WTI - 60.
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