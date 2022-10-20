Ціни на нафту почали зростати на тлі скорочення запасів у США

Brent здорожчала до 93,2 долари за барель.

Котирування нафти продовжують зростати в четвер (20 жовтня), попри рішення президента США Джо Байдена звільнити в грудні 15 млн барелів зі стратегічного резерву (SPR).

Про це повідомляє enkorr.

Трейдери продовжують оцінювати цю інформацію, проте рішення Байдена "не є серйозною подією для ринку, оскільки це фінальна частина раніше оголошеного вивільнення 180 млн барелів із SPR", сказав Bloomberg аналітик з американського ринку Kpler Мет Сміт.

"Що важливіше, так це широке коло інструментів, яке розглядає адміністрація Байдена для стримування цін на енергоносії, – зазначає Сміт. – Зокрема, це може бути подальший продаж нафти з резервів, а також введення заборони на експорт".

На 8:05 за київським часом (20 жовтня) грудневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,79 (0,85%), до $93,2 за барель. У середу Brent здорожчала на $2,38 (2,6%), до $92,41 за барель.

Листопадові ф'ючерси на WTI на цей час дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $1,24 (1,45%), до $86,79 за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на $2,73 (3,3%), до $85,55 за барель. Термін дії листопадових ф'ючерсів на WTI спливає із закриттям ринку у четвер. Грудневі контракти, що активно торгуються, здорожчали під час торгів на $1,19 (1,41%) – до $85,71 за барель.

Міненерго США повідомило про скорочення запасів нафти в країні за тиждень, що завершився 14 жовтня, на 1,7 млн барелів. Експерти, опитані S&P Global Commodity Insights, в середньому прогнозували зниження на 1,2 млн барелів.

Запаси бензину в Штатах минулого тижня зменшилися на 100 тисяч барелів, дистилятів – виросли на 100 тисяч барелів.

Раніше повідомлялося, що моніторинговий комітет ОПЕК+ погодився на скорочення видобутку на 2 млн барелів на добу.