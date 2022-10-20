RSS
НОВИНИ

Ціни на нафту почали зростати на тлі скорочення запасів у США

Ольга
Матарикіна
Brent здорожчала до 93,2 долари за барель.
Ціни на нафту почали зростати на тлі скорочення запасів у США Фото: instituteforenergyresearch.org

Котирування нафти продовжують зростати в четвер (20 жовтня), попри рішення президента США Джо Байдена звільнити в грудні 15 млн барелів зі стратегічного резерву (SPR).

Про це повідомляє enkorr.

Трейдери продовжують оцінювати цю інформацію, проте рішення Байдена "не є серйозною подією для ринку, оскільки це фінальна частина раніше оголошеного вивільнення 180 млн барелів із SPR", сказав Bloomberg аналітик з американського ринку Kpler Мет Сміт.

"Що важливіше, так це широке коло інструментів, яке розглядає адміністрація Байдена для стримування цін на енергоносії, – зазначає Сміт. – Зокрема, це може бути подальший продаж нафти з резервів, а також введення заборони на експорт".

На 8:05 за київським часом (20 жовтня) грудневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,79 (0,85%), до $93,2 за барель. У середу Brent здорожчала на $2,38 (2,6%), до $92,41 за барель.

Листопадові ф'ючерси на WTI на цей час дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $1,24 (1,45%), до $86,79 за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на $2,73 (3,3%), до $85,55 за барель. Термін дії листопадових ф'ючерсів на WTI спливає із закриттям ринку у четвер. Грудневі контракти, що активно торгуються, здорожчали під час торгів на $1,19 (1,41%) – до $85,71 за барель.

Міненерго США повідомило про скорочення запасів нафти в країні за тиждень, що завершився 14 жовтня, на 1,7 млн барелів. Експерти, опитані S&P Global Commodity Insights, в середньому прогнозували зниження на 1,2 млн барелів.

Запаси бензину в Штатах минулого тижня зменшилися на 100 тисяч барелів, дистилятів – виросли на 100 тисяч барелів.

Раніше повідомлялося, що моніторинговий комітет ОПЕК+ погодився на скорочення видобутку на 2 млн барелів на добу.


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 10 2022 10:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Як бізнес облаштовується на Заході України. 5 правил для успішної релокації від фахівця

Як бізнес облаштовується на Заході України. 5 правил для успішної релокації від фахівця

Україна вказує на слабкості росії. Та веде велику битву від імені Заходу, до якої всі повинні долучитися – Френсіс Фукуяма

Україна вказує на слабкості росії. Та веде велику битву від імені Заходу, до якої всі повинні долучитися – Френсіс Фукуяма

Співвідношення людей і роботів на війні зміниться у найближчому майбутньому. Наразі використання росіянами дронів не носить масового характеру – Мік Раян

Співвідношення людей і роботів на війні зміниться у найближчому майбутньому. Наразі використання росіянами дронів не носить масового характеру – Мік Раян

Обережно, дрова! Держава захищає від дров

Обережно, дрова! Держава захищає від дров'яних шахраїв у сервісі "ДроваЄ"

Путін не здасться допоки його підтримуватимуть владні еліти. А Ілон Маск просто "пєрєдаст" повідомлень від путіна – Фіона Гілл

Путін не здасться допоки його підтримуватимуть владні еліти. А Ілон Маск просто "пєрєдаст" повідомлень від путіна – Фіона Гілл

Дружба дала тріщину. Німеччина та Польща зіскочили з нафтової голки росії, а Україні малюють великі транспортні перспективи

Дружба дала тріщину. Німеччина та Польща зіскочили з нафтової голки росії, а Україні малюють великі транспортні перспективи

Попаданець до Гааги. Як російський військовий злочинець Ігор Гіркін нарощував свою вартість на біржі витратних матеріалів

Попаданець до Гааги. Як російський військовий злочинець Ігор Гіркін нарощував свою вартість на біржі витратних матеріалів

Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast

Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast

Доторкнутися до історії "National Geographic" можна у Львові. Як наукове видання стало мрією фотомитців, а через Сороса звільнилися вчені-географи

Доторкнутися до історії "National Geographic" можна у Львові. Як наукове видання стало мрією фотомитців, а через Сороса звільнилися вчені-географи

Тотальна стратегічна поразка росії. Тільки так можна забезпечити безпеку в Європі та поза її межами - Ніколя Тензер

Тотальна стратегічна поразка росії. Тільки так можна забезпечити безпеку в Європі та поза її межами - Ніколя Тензер

Нацбанк позбавляє нас старих купюр, але не варто квапитися. Як змінювалися українські банкноти та 5 цікавих фактів про гривню

Нацбанк позбавляє нас старих купюр, але не варто квапитися. Як змінювалися українські банкноти та 5 цікавих фактів про гривню

Вдома і на полі бою на путіна чекають сім пасток, які він створив власноруч. Але система ще не рушиться

Вдома і на полі бою на путіна чекають сім пасток, які він створив власноруч. Але система ще не рушиться

Столипін, Савінков, петров з бошировим, вибух на Кримському мосту. росія сторіччями зводила кривавий мур для виправдання свого терору

Столипін, Савінков, петров з бошировим, вибух на Кримському мосту. росія сторіччями зводила кривавий мур для виправдання свого терору

Три українських генерали з попередньої статті Міка Раяна і генерал Воробйов. Пригадує екскомандувач армії США в Європі Марк Гертлінг

Три українських генерали з попередньої статті Міка Раяна і генерал Воробйов. Пригадує екскомандувач армії США в Європі Марк Гертлінг

Розповідь про трьох генералів. Як українські військові переломили ситуацію на північно-східному та південному фронтах – Мік Раян

Розповідь про трьох генералів. Як українські військові переломили ситуацію на північно-східному та південному фронтах – Мік Раян

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.