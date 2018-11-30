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Ціни на нафту впали рекордними темпами за 10 років

Нафта Brent торгується на $58,6 за барель
Нафта Brent дешевшає і завершує місяць рекордним падінням за 10 років. В ході торгів в п'ятницю, 30 листопада, ринок посилив падіння на сумнівах в тому, що ОПЕК+ вживе заходів для скорочення пропозиції на ринку.
Ціни на нафту впали рекордними темпами за 10 років Фото: gettyimages.com

Ціна січневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 18:12 за київським часом зменшилася на $0,93 (1,56%) - до $58,58 за барель. Торги цим контрактом завершуються 30 листопада. Більш активний лютневий ф'ючерс подешевшав на 1,8%, до $58,84 за барель, інформує Интерфакс.

Вартість ф'ючерсу на WTI на січень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до цього часу на $0,95 (1,85%), до $50,50 за барель.

З початку тижня ціна північноморської нафти знизилася на 22 цента, американської - зросла на 8 центів. Тим часом з початку листопада Brent впала в ціні на 22%, WTI - майже на 23%; це найрізкіше місячне падіння котирувань за 10 років.

Тим часом є побоювання, що без зниження видобутку ринок чекає черговий надлишок пропозиції, який вже призвів до обвалу цін в 2014 році.

Раніше в середу, 21 листопада, Трамп опублікував твіт, в якому подякував за зниження цін на нафту Саудівській Аравії і закликав її продовжувати в тому ж дусі.

 

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30 11 2018 19:55
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