Ціни на нафту впали рекордними темпами за 10 років
Ціна січневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 18:12 за київським часом зменшилася на $0,93 (1,56%) - до $58,58 за барель. Торги цим контрактом завершуються 30 листопада. Більш активний лютневий ф'ючерс подешевшав на 1,8%, до $58,84 за барель, інформує Интерфакс.
Вартість ф'ючерсу на WTI на січень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до цього часу на $0,95 (1,85%), до $50,50 за барель.
З початку тижня ціна північноморської нафти знизилася на 22 цента, американської - зросла на 8 центів. Тим часом з початку листопада Brent впала в ціні на 22%, WTI - майже на 23%; це найрізкіше місячне падіння котирувань за 10 років.
Тим часом є побоювання, що без зниження видобутку ринок чекає черговий надлишок пропозиції, який вже призвів до обвалу цін в 2014 році.
Раніше в середу, 21 листопада, Трамп опублікував твіт, в якому подякував за зниження цін на нафту Саудівській Аравії і закликав її продовжувати в тому ж дусі.
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