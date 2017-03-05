Ціни на нафту знову зростатимуть
Додаткову підтримку цінам зробила зростаюча впевненість ринку в тому, що ОПЕК пролонгує пакт про скорочення видобутку нафти.
3 травня у 9:25 за Києвом вартість бареля липневої нафти Brent склала $50,92 (+ 0,91%). Барель червневої нафти WTI торгувався по $48,03 (+ 0,78%). Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $50,46 і $47,66 відповідно, - повідомляє OilNews.
Напередодні, 2 травня, вартість нафти Brent опускалася до $50,30 / бар., Нафта WTI падала до $47,47 / бар.
Комерційні запаси нафти в США скоротилися на 4,2 млн бар., - до 528,3 бар., - повідомляє Американський інститут нафти (API). Аналітики прогнозували зменшення на 2,3 млн бар.
Видобуток нафти країнами ОПЕК в квітні знизився четвертий місяць поспіль, передає Reuters.
У той же час світові танкерні поставки сирої нафти склали в квітні рекордні 45 млн бар./ на добу, повідомляє Thomson Reuters Eikon. Це вказує на те, що вони як і раніше залишаються високими, але це також має на увазі високий попит на сировину, особливо з Азії.
На тлі скорочення країнами ОПЕК видобутку нафти, її експорт з США в Азію продовжує зростати.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України прогнозує відновлення виробництва на підприємстві "Карпатнафтохім" (Калуш, Івано-Франківська обл.) з травня поточного року.
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