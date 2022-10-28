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Ціни на пальне зростатимуть до 20% на рік – НБУ

Зростання цін на пальне в Україні суттєво сповільнювалося (до 66,2% у вересні), хоча їхній рівень стабілізувався на високому рівні. Надалі пальне дорожчатиме повільніше (до 20% на рік).
Ціни на пальне зростатимуть до 20% на рік – НБУ Фото: avtoblog.ua
Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.
 
У Нацбанку підкреслюють, що збільшення витрат, спричинене війною, та дорогі енергоносії залишатимуться вагомими чинниками прискорення інфляції, зокрема продовольчої.
 
"Збільшення витрат бізнесу, у тому числі на енергоносії, окупація територій, ускладнена логістика та скорочення поголів’я зумовлювали подальше пришвидшення небазової інфляції, зокрема продовольчої. Крім того, посилювався й тиск з боку світових цін.
 
Вищими темпами зростали ціни на фрукти, переважно імпортні цитрусові та банани, унаслідок ускладненої логістики, подорожчання цих продуктів у світі та коригування офіційного курсу гривні в липні 2022 року", – йдеться у звіті.
 
У Нацбанку додали, що подорожчання енергоносіїв залишається одним із ключових чинників зростання собівартості енергоємних товарів.
 
"Це підтверджується посиленням впливу чинника "ціни на енергоносії" на формування майбутніх цін підприємствами. Вищими темпами зростали ціни на хліб, оброблені молочні продукти та ковбасні вироби. Також, під впливом цього чинника та очікувань щодо скорочення виробництва швидше зростали ціни на цукор.
 
Дорогі енергоносії впливали і на вартість виробництва непродовольчих товарів, зокрема будівельних матеріалів та скляних виробів, що в результаті прямо чи опосередковано впливало на загальну інфляцію.
 
Вагомими чинниками зростання цін залишаться високі ризики та витрати бізнесу, що посиляться в зимовий період через дорогі енергоносії", – підкреслили в НБУ.
 
Нацбанк прогнозує, що наступного року продовольча інфляція стрімко знижуватиметься завдяки відновленню оптимальних технологічних і логістичних зв’язків, надходженню на ринок нових вищих врожаїв, у тому числі з південних областей країни.
 
Крім того, кажуть в НБУ, дезінфляційним чинником стане очікуване зниження світових цін на продовольство та енергоресурси. 
 
Підкреслюється, що зростання цін на пальне суттєво сповільнювалося (до 66,2% у вересні), хоча їхній рівень стабілізувався на високому рівні. Це пояснюється зменшенням цін на нафту у світі та насиченням ринку завдяки налагодженню логістики й відновленню конкуренції між АЗС.
 
Надалі пальне дорожчатиме повільніше (до 20% на рік), прогнозують в НБУ.
 
З одного боку, ціни стримуватиме поступове зниження світових цін на нафту.
 
З іншого – очікуване повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень зберігатиме ціни високими.
 
"Проте ефекти перенесення високих цін на пальне триватимуть і надалі, зумовлюючи, зокрема, подорожчання транспортних послуг. Це підживлюватиме загальну інфляцію", – резюмують в НБУ.
 
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28 10 2022 17:51
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