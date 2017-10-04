Ціни на продукти в Україні продовжують рости, - Держстат
За даними Держстату, на споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 1,1%. На 5,3-1,2% подорожчали фрукти, цукор, сири, хліб, кисломолочна продукція, м'ясо і м'ясопродукти, сметана, масло. У той же час істотно (на 7,3%) подешевшали яйця. Про це повідомляє "Слово і діло" з посиланням на дані Держстату.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3%, в т.ч. тютюнові вироби - на 2,2%, алкогольні напої - на 0,8%.
Одяг та взуття подорожчали на 10,5%, в тому числі, взуття - на 10,7%, одяг - на 10,3%.
У Держстаті відзначають, що зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 5,0% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 28,1%.
Підвищення цін на транспорт в цілому на 0,7% викликано в основному подорожчанням проїзду в залізничному транспорті на 3,4% і автомобільному – на 2,2%.
У сері зв'язку ціни зросли на 2,5%, що пов'язано з подорожчанням поштових послуг на 17,1% і мобільного зв'язку на 4,7%.
Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня, тимчасово відмінили державне регулювання цін на продукти харчування.
Кабінет Міністрів України тимчасово скасував регулювання цін на продукти харчування в рамках експерименту, за підсумками якого буде ухвалено рішення про остаточне скасування, обмеження або відновлення регулювання.
Зазначимо, під державне регулювання зараз потрапляють пшениця, жито, борошно пшеничне і житнє, гречка, цукор-пісок.
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