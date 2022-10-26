Яйця почнуть дешевшати лише навесні – аналітик

Подорожчання яєць в останні місяці призвело того, що ціни зросли до максимального для України рівня. Але значного здешевлення можна очікувати лише навесні.

"Поточну ціну можна вважати максимальною. Далі буде стабілізація та навіть можливе часткове зниження", - сказала Литвин.

За її словами, на це впливатимуть два фактори:

- Подальшому зростанню цін буде заважати низька купівельна спроможність українців. Люди будуть зменшувати споживання яєць;

- Буде відновлено технологічний ланцюг вирощування птиці. На початку війни деякі підприємства в умовах невизначеності частково призупинили інкубаційні процеси для вирощування молодої птиці. Через це поголів'я курей-несучок тимчасово скоротилося і обсяги виробництва зменшилися.

"Таким чином, з одного боку буде зменшуватися попит, а з іншого – збільшуватися пропозиція. Це й призведе як мінімум до стабілізації ціни, а також до потенційного зниження поточних цін на яйця на 10%", – зазначила Литвин.

За її словами, значне здешевшання продукту очікується у період відновлення сезону несучості курей у домогосподарствах з приходом тепла навесні.

Литвин також повідомила, що в останні періоди не спостерігалося зростання експорту яєць з України. "Він залишався на низькому рівні під час війни та не міг вплинути на зростання ціни", – розповіла аналітикиня УКАБ.