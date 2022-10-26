НОВИНИЗараз ціни на яйця в Україні досягли максимального рівня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Яйця почнуть дешевшати лише навесні – аналітик
Фото: з вільних джерел
Подорожчання яєць в останні місяці призвело того, що ціни зросли до максимального для України рівня. Але значного здешевлення можна очікувати лише навесні.
Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
"Поточну ціну можна вважати максимальною. Далі буде стабілізація та навіть можливе часткове зниження", - сказала Литвин.
За її словами, на це впливатимуть два фактори:
- Подальшому зростанню цін буде заважати низька купівельна спроможність українців. Люди будуть зменшувати споживання яєць;
- Буде відновлено технологічний ланцюг вирощування птиці. На початку війни деякі підприємства в умовах невизначеності частково призупинили інкубаційні процеси для вирощування молодої птиці. Через це поголів'я курей-несучок тимчасово скоротилося і обсяги виробництва зменшилися.
"Таким чином, з одного боку буде зменшуватися попит, а з іншого – збільшуватися пропозиція. Це й призведе як мінімум до стабілізації ціни, а також до потенційного зниження поточних цін на яйця на 10%", – зазначила Литвин.
За її словами, значне здешевшання продукту очікується у період відновлення сезону несучості курей у домогосподарствах з приходом тепла навесні.
Литвин також повідомила, що в останні періоди не спостерігалося зростання експорту яєць з України. "Він залишався на низькому рівні під час війни та не міг вплинути на зростання ціни", – розповіла аналітикиня УКАБ.
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