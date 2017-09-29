Ціни на житло у Лондоні зменшилися вперше за вісім років

Середня ціна будинку чи квартири у Британії становить близько 210 тисяч фунтів

Ціни на житло у британській столиці Лондоні зменшилися вперше від 2009 року.

За інформацією асоціації забудовників Nationwide, падіння, зафіксоване у вересні, поки що є незначним - лише 0,6% до відповідного періоду минулого року, інформує ВВС.

За даними асоціації, Лондон також має найгірші показники у країні від 2005 року.

Загалом по Британії ціни на житло все ще зростають, але темпи зростання уповільнилися до 2%. Це найнижчий рівень від 2013 року.

Раніше ціни на житло знижувалися лише у центрі Лондона, але до цього часу ситуація в столиці визначалася зростанням цін на житло у передмістях.

Головний економіст Nationwide Роберт Гарднер каже, що падіння цін у столиці є "особливо помітним". За даними асоціації, середня ціна будинку чи квартири у Британії становить близько 210 тисяч фунтів.

Нагадаємо, що з початку 2011 року на ринку первинної нерухомості Києва накопичилося понад 76,5 тисяч "завислих" квартир.