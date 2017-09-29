Ціни на житло у Лондоні зменшилися вперше за вісім років
За інформацією асоціації забудовників Nationwide, падіння, зафіксоване у вересні, поки що є незначним - лише 0,6% до відповідного періоду минулого року, інформує ВВС.
За даними асоціації, Лондон також має найгірші показники у країні від 2005 року.
Загалом по Британії ціни на житло все ще зростають, але темпи зростання уповільнилися до 2%. Це найнижчий рівень від 2013 року.
Раніше ціни на житло знижувалися лише у центрі Лондона, але до цього часу ситуація в столиці визначалася зростанням цін на житло у передмістях.
Головний економіст Nationwide Роберт Гарднер каже, що падіння цін у столиці є "особливо помітним". За даними асоціації, середня ціна будинку чи квартири у Британії становить близько 210 тисяч фунтів.
Нагадаємо, що з початку 2011 року на ринку первинної нерухомості Києва накопичилося понад 76,5 тисяч "завислих" квартир.
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