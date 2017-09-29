Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ціни на житло у Лондоні зменшилися вперше за вісім років

Середня ціна будинку чи квартири у Британії становить близько 210 тисяч фунтів
Ціни на житло у британській столиці Лондоні зменшилися вперше від 2009 року.
Ціни на житло у Лондоні зменшилися вперше за вісім років Фото: cntraveller.com

За інформацією асоціації забудовників Nationwide, падіння, зафіксоване у вересні, поки що є незначним - лише 0,6% до відповідного періоду минулого року, інформує ВВС.

За даними асоціації, Лондон також має найгірші показники у країні від 2005 року.

Загалом по Британії ціни на житло все ще зростають, але темпи зростання уповільнилися до 2%. Це найнижчий рівень від 2013 року.

Раніше ціни на житло знижувалися лише у центрі Лондона, але до цього часу ситуація в столиці визначалася зростанням цін на житло у передмістях.

Головний економіст Nationwide Роберт Гарднер каже, що падіння цін у столиці є "особливо помітним". За даними асоціації, середня ціна будинку чи квартири у Британії становить близько 210 тисяч фунтів.

Нагадаємо, що з початку 2011 року на ринку первинної нерухомості Києва накопичилося понад 76,5 тисяч "завислих" квартир.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 09 2017 12:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.