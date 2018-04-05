Номер на Нивках за 100 тисяч: ціни на житло в Києві перед фіналом Ліги Чемпіонів б’ють рекорди

Ціни на житло в Києві перед фіналом Ліги Чемпіонів збільшилися в 100 разів

За три тижні у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів. У столиці України зіграють "Ліверпуль" та "Реал". Уболівальникам, які приїдуть, щоб підтримати свої команди доведеться добряче витратитися. Найперше це видно з цін на готелі та квартири: подекуди вартість зросла у сотню разів.

Якщо зайти на популярний сервіс бронювання booking.com, найперше охочим відпочити в Києві 26 травня повідомлять, що 98% помешкань на цей день вже недоступні. За інші 2% варіантів вболівальникам або ж просто туристам доведеться викласти в середньому близько 100 тисяч гривень (3200 євро чи 2800 фунтів стерлінгів) за добу.

Готель "Нивки", який розташований за 12 кілометрів від НСК "Олімпійський", цей сервіс пропонує як найкращий варіант у співвідношенні ціна-якість. Доба у ньому коштує 98 тисяч грн (3 131 євро) – номер залишився один. У ньому є два односпальні ліжка та стандартний набір зручностей (власна душова, телевізор, чайник). Можна помилуватися видом на сад.

До стадіону є опція дістатися наземним транспортом та метро (доведеться зробити ще й пересадку). На Uber нині можна замовити машину за 100 грн (3 євро), у день матчу ціни очікувано зростуть. Проте навряд чи сума буде непідйомною для іноземців, навіть якщо це буде збільшення втричі.

У готелі підтвердили, що номер, який у звичайні дні коштує 720 грн 26 травня обійдеться у майже 100 тисяч.

"Це фінал Ліги чемпіонів, і ціни завищені трохи", - пояснили на рецепції. На уточнення, що підвищення більше ніж у 100 разів – зовсім не "трохи", представниця "Нивок" відповіла, що стрибок зумовлений власне футбольною подією. Специфічних опцій готель у день проведення матчу ЛЧ не вводитиме. Тобто гості платитимуть таку ціну лише через ажіотаж.

Раптом комусь із фанів захочеться оселитися на Хрещатику – тут доведеться викласти за звуконепроникний номер та сніданок від 187 тисяч грн (5 975 євро).

Зекономити можна, скористувавшись сервісом Airbnb. "Квартиру в радянському стилі для фанів "Ліверпуля" пропонують зняти біля метро "Житомирська" - усього за 3500 грн (111 євро) за добу. А ліжок тут аж п’ять.

На Позняках "затишну квартиру" віддадуть на добу за 20 тисяч гривень (640 євро), а кімнату в тому ж районі взагалі за 1000 грн (30 євро).

Дворівневий пентгауз із джакузі та каміном на Печерську коштуватиме близько 85 тисяч гривень (2 715 євро).

Французький Ліон, який прийматиме фінал Ліги Європи 16 травня, виявився скромнішим за Київ. Booking пропонує першою рекомендацією апарт-готель - єдиний, який лишився доступним в межах Ліона. За майже 67 тисяч гривень.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що оскільки всі готелі в Києві вже заброньовані, деяких гостей під час проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів з футболу, 26 травня, вимушений запросити до себе додому.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня. В останньому матчі за перемогу змагатимуться "Реал" та "Ліверпуль".