ТСК щодо нападів на активістів в Одесі засідає в закритому режимі: у коридорі чергують люди в камуфляжі

Засідання Тимчасової слідчої комісії щодо нападів на активістів в Одесі відбувається в закритому режимі.

У засіданні беруть участь народні депутати, а також одеські активісти Одеси, на яких було скоєно напади — Сергій Стерненко, Олег Михайлик, Світлана Подпала, Віталій Устименко. Запросили на засідання і міського голову Одеси Геннадія Труханова, а також начальника Головного управління Нацполіції Дмитра Головіна, головного прокурора Одеської області Олега Жученка, повідомляє кореспондентка Громадського.

Головна тема — перебіг розслідування щодо нападів на одеських активістів, притягнення до відповідальності винних у нападах.

У коридорі під кабінетом чергують люди в камуфляжі і представляються представниками "Муніципальної варти". Вони заявили, що є учасниками бойових дій та що у них теж є питання до членів комісії. Зокрема, у якому військкоматі народний депутат Мустафа Найєм перебуває на військовому обліку.

Станом на 15:00 активістів по черзі запрошують на засідання, де вони надають інформацію щодо нападів на них.