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ТСК щодо нападів на активістів в Одесі засідає в закритому режимі: у коридорі чергують люди в камуфляжі

У засіданні беруть участь народні депутати, а також одеські активісти Одеси
Засідання Тимчасової слідчої комісії щодо нападів на активістів в Одесі відбувається в закритому режимі.
ТСК щодо нападів на активістів в Одесі засідає в закритому режимі: у коридорі чергують люди в камуфляжі Фото: соцмережі

У засіданні беруть участь народні депутати, а також одеські активісти Одеси, на яких було скоєно напади — Сергій Стерненко, Олег Михайлик, Світлана Подпала, Віталій Устименко. Запросили на засідання і міського голову Одеси Геннадія Труханова, а також начальника Головного управління Нацполіції Дмитра Головіна, головного прокурора Одеської області Олега Жученка, повідомляє кореспондентка Громадського.

Головна тема — перебіг розслідування щодо нападів на одеських активістів, притягнення до відповідальності винних у нападах.

У коридорі під кабінетом чергують люди в камуфляжі і представляються представниками "Муніципальної варти". Вони заявили, що є учасниками бойових дій та що у них теж є питання до членів комісії. Зокрема, у якому військкоматі народний депутат Мустафа Найєм перебуває на військовому обліку.

Станом на 15:00 активістів по черзі запрошують на засідання, де вони надають інформацію щодо нападів на них.

Як відомо, Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування нападів на радницю Херсонського мера Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою комісії став позафракційний народний депутат Борислав Береза, а заступник голови ТСК - нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

 

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17 12 2018 15:31
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