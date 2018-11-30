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ТСК щодо вбивства Гандзюк: мер Херсона заявив, що боїться за своє життя

Як відомо Катерина Гандзюк померла у лікарні в неділю, 4 листопада
Мер Херсона Володимир Ніколаєнко і представник міськради Інна Зелена на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявили, що бояться за свої життя.
ТСК щодо вбивства Гандзюк: мер Херсона заявив, що боїться за своє життя Фото: соцмережі

"У Херсоні, під час засідання ТСК, відразу двоє людей під камери і в присутності керівництва правоохоронних органів області (СБУ, ГПУ, НПУ) повідомили, що вони бояться за своє життя і здоров'я, а також за життя і здоров'я близьких: мер Херсона Володимир Ніколаєнко і заввідділом сектору по роботі зі ЗМІ міськради, близька подруга Катерини Гандзюк Інна Зелена", - написав нардеп Мустафа Найєм у своєму Telegram-каналі.

Як відомо, Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування нападів на радницю Херсонського мера Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою комісії став позафракційний народний депутат Борислав Береза, а заступник голови ТСК - нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями й слідчим експериментом у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, в результаті якого вона померла.

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30 11 2018 12:15
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