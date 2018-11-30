ТСК у справі Гандзюк отримала факти небезпеки в плані нацбезпеки в Херсоні

"За свідченням повноважного представника президента в АР Крим Бориса Бабіна, є факти небезпеки в плані нацбезпеки і всі ознаки загрози втрати національної державності"

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яку створили після смерті Катерини Гандзюк, 29 листопада провела виїзне засідання в Херсоні. Голова комісії Борислав Береза заявив, що отримана під час засідання інформація його жахає.

"Ми шоковані. Приїхали розбиратися у справі Каті Гандзюк і копнули глибше. Інформація, отримана нашою ТСК, жахає. Від контрабанди до сепарів, від наркотрафіку до глобальної корупції, від спайки влади з криміналом до вирубки лісу, від співпраці з окупаційною владою Криму до впливу регіоналів-утікачів на регіон. Те, що тут відбувається - це не дно. Це гірше. Тут треба вводити надзвичайний стан, тому що воєнний стан (Херсонщина одна з десяти областей, де введено воєнний стан, - Ред.) поліпшень не дав", - написав Береза у Facebook.

За його словами, Борис Бабін надав комісії факти небезпеки в плані нацбезпеки.

"За свідченням повноважного представника президента в АР Крим Бориса Бабіна, є факти небезпеки в плані нацбезпеки і всі ознаки загрози втрати національної державності. Пекло, пекло і ще раз пекло", - написав Береза.

Він так само додав, що ТСК потрібно було створювати хоча б заради того, щоб заслухати показання свідків.

"Але якщо не буде жодних дій, щоб навести лад, то можна вважати, що Україна як держава готова втратити. Тому що тут область скочується в неофеодалізм", - написав він.

Нардеп Мустафа Найєм, зі свого боку, повідомив, що під час засідання ТСК відразу двоє людей - мер Володимир Ніколаєнко і близька подруга Гандзюк Інна Зелена - повідомили, що вони бояться за своє життя і здоров'я, а також за життя і здоров'я близьких.

Як відомо, Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування нападів на радницю Херсонського мера Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою комісії став позафракційний народний депутат Борислав Береза, а заступник голови ТСК - нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями й слідчим експериментом у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, в результаті якого вона померла.