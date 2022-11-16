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Цього б не було, якби не вторгнення росії в Україну, - прем'єр-міністр Британії про ракету в Польщі

"Нічого з цього не відбувалося б, якби не вторгнення росії в Україну" і "це жорстока і невблаганна реальність путінської війни. Поки вона триває, вона становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників. І поки вона триває, вона буде продовжувати руйнувати світову економіку", - зазначив британський прем’єр.
Цього б не було, якби не вторгнення росії в Україну, - прем Фото: УНН

Жодних ракетних ударів по Польщі не було б, якби не вторгнення росії в Україну, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Про це він заявив на прес-конференції в Індонезії в рамках саміту G-20, передає  Sky News.

За його словами, "нічого з цього не відбувалося б, якби не вторгнення росії в Україну" і "це жорстока і невблаганна реальність путінської війни. Поки вона триває, вона становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників. І поки вона триває, вона буде продовжувати руйнувати світову економіку", - зазначив британський прем’єр.

 

Ріші Сунак додав, що немає жодної людини у світі, яка б не відчула на собі вплив війни путіна, а світові продовольчі ринки серйозно постраждали через його спроби перекрити поставки українського зерна.

"Зневага путіна до людського життя буде відчуватися в усьому світі ще багато років", - сказав він.

Говорячи про те, чи може Велика Британія бути втягнута у війну з росією, він сказав, що важливо "встановити факти".

Відповідаючи на запитання, чи показали удари в Польщі, як швидко може розгорітися війна, він додав, що це може призвести до ескалації конфлікту: "Польща є вірним союзником Сполученого Королівства, і я хотів би особисто запевнити в тому, що ми твердо стоїмо разом з нею і її народом в цей час".


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16 11 2022 12:39
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