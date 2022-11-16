ПОЛІТИКА НОВИНИКанцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що першопричина падіння ракети в Польщі у будь-якому випадку - це агресивна війна рф проти України.
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Цього не сталось би, якби не агресивна війна росії – Олаф Шольц про ракету, що вбила людей у Польщі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що потрібно ретельно розслідувати інцидент з ракетою, яка впала на території Польщі. Проте у будь-якому випадку першопричина – це агресивна війна рф проти України. Про це написав Шольц у своєму твітері.
"Жахливе влучання ракети у Польщі потрібно ретельно розслідувати. Добре, що члени НАТО можуть швидко це зробити. Не можна робити якихось передчасних висновків. Але одне очевидно: нічого цього не сталось би, якби не агресивна війна росії проти України", – зазначив канцлер Німеччини.
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16 11 2022 13:24 МЕДІА
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