Цього не сталось би, якби не агресивна війна росії – Олаф Шольц про ракету, що вбила людей у Польщі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що першопричина падіння ракети в Польщі у будь-якому випадку - це агресивна війна рф проти України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що потрібно ретельно розслідувати інцидент з ракетою, яка впала на території Польщі. Проте у будь-якому випадку першопричина – це агресивна війна рф проти України. Про це написав Шольц у своєму твітері.

"Жахливе влучання ракети у Польщі потрібно ретельно розслідувати. Добре, що члени НАТО можуть швидко це зробити. Не можна робити якихось передчасних висновків. Але одне очевидно: нічого цього не сталось би, якби не агресивна війна росії проти України", – зазначив канцлер Німеччини.