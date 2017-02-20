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Цього року гривня буде стабільною, - МЕРТ

Згладжувати коливання курсу будуть за рахунок міжнародних резервів
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не очікує значних коливань курсу національної валюти в 2017 році.
Цього року гривня буде стабільною, - МЕРТ Фото: epravda.com.ua

Січневий стрибок курсу був зумовлений сезонними чинниками, а для згладжування курсових стрибків у майбутньому у Національного банку України є достатній обсяг міжнародних резервів.

"Це традиційне явище для початку року: падає ділова активність, скорочується експорт агропродукції, яка є джерелом надходження іноземної валюти в Україну. Але Нацбанк згладжував надмірні коливання курсу гривні. І він має достатній обсяг міжнародних резервів, щоб і надалі згладжувати волатильність курсу нацвалюти", - повідомив перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Степан Кубів в інтерв'ю УНІАН.

Нагадаємо, в кінці січня Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні на 26 січня на 3 копійки до 27,2 за долар.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Національний банк обіцяв стабілізувати ситуацію на валютному ринку, а коливання курсу гривні є сезонними.

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20 02 2017 14:04
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