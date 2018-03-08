Цього року лише троє депутатів відпочили в санаторіях Верховної Ради
Таку інформацію Комітету виборців України надав апарат Верховної Ради у відповідь на інформаційний запит.
Апарат ВРУ повідомив, що у сфері управління Верховної Ради перебувають державні підприємства "Пансіонат матері та дитини "Таврійські зорі" та "Готельно-оздоровчий комплекс "Затока", що розташовані в м. Скадовськ Херсонської області, а також бази відпочинку "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця" в м. Києві.
У 2018 році в цих закладах відпочивали разом з родинами лише три чинні народні депутати: Микола Люшняк (БПП), Ігор Артюшенко (БПП) та Костянтин Матейченко ("Народний Фронт"). Також в них відпочили два народні депутати колишніх скликань: Тамара Прошкуратова та Ольга Гінзбург.
Минулого року в санаторіях Ради офіційно відпочили чотири народні депутати восьмого скликання.
"Існування спеціальних санаторіїв Верховної Ради є недоцільним. Такі санаторії були популярні в СРСР, але зараз в них немає жодного сенсу. Цього року із 423 депутатів в цих закладах відпочили лише 3 депутати. Така ж картина була минулого року, коли в санаторіях Ради офіційно відпочили 4 депутати. Враховуючи низьку зацікавленість у відпочинку в цих закладах, їх було б логічно продати на відкритому конкурсі", – заявив голова КВУ Олексій Кошель.
Нагадаємо, за першу половину липня у Верховній Раді виплатили 16,3 млн відпускних.
У 2017 році видатки на утримання комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" і будинку відпочинку "Конча-Заспа" становили 48,4 млн грн.
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