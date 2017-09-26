Цьогорічні нобелівські лауреати отримають премію на 1 млн шведських крон більше
Обсяг грошової винагороди, яку отримають лауреати Нобелівської премії 2017 року, збільшився на 12,5 відсотків - із восьми до дев'яти мільйонів шведських крон (тобто на 124 тисячі доларів до 1,12 мільйона доларів у перерахунку). Про це в вівторок, 25 вересня, повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на заяву голови Нобелівського фонду (Nobel Foundation) Карла-Генриха Гельдіна.
"Нобелівська премія виступає за науку, гуманізм і міжнародну співпрацю. У часи сумнівів щодо знань та фактів ці цінності важливіші, ніж будь-коли", - вказано в заяві. У Нобелівському фонді зазначили, що вже наступного тижня Нобелівський комітет розпочне оголошувати імена цьогорічних лауреатів премії.
Нагадаємо, що 2011 року Нобелівський фонд скоротив обсяг грошових винагород, які вручалися лауреатам, із 10 до восьми мільйонів крон. Теперішнє збільшення в фонді пояснили стабілізацією фінансувої ситуації.
Одну з найбільш престижних міжнародних нагород щорічно присуджують за видатні наукові дослідження і революційні винаходи в фізиці, хімії та медицині, вагомий внесок у літературний спадок та розвиток суспільства. Уперше Нобелівську премію вручили в 1901 році.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа