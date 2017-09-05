Цьогорічний парад до Дня Перемоги в Москві відвідав лише один іноземний лідер, – ФОТО

Путін під час промови на параді закликав Захід дотримуватися єдиного з Москвою підходу в боротьбі з тероризмом

Єдиним іноземним лідером на святкуванні Дня Перемоги 9 травня в столиці Росії був президент Молдови Ігор Додон.

Він стояв поруч із президентом Росії Володимиром Путіним під час військового параду на Красній площі в Москві, повідомляє "Радіо Свобода". Прем’єр Росії Дмитро Медведєв стояв трохи далі.

Президент Росії Володимир Путін під час промови на військовому параді до Дня Перемоги закликав Захід дотримуватися єдиного з Москвою підходу в боротьбі з міжнародним тероризмом, заявивши, що Другої світової війни не вдалося уникнути, зокрема, й через роз’єднаність країн світу.



Фото: kremlin.ru

Західні лідери раніше відвідували паради з нагоди Дня перемоги, зокрема на річниці. Однак останніми роками вони відмовлялися від цього, щоб не надавати мовчазну підтримку спостереженням за демонстрацією військової могутності країни, яку США і Євросоюз звинувачують у спробах зірвати післявоєнний порядок і створити нові кордони в Європі через незаконну анексію Криму в 2014 році і підтримку сепаратистів на сході України.



Фото: kremlin.ru

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