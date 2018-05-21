ЦПК остаточно програв суд депутату Пинзенику

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін та члени організації Дар'я Каленюк і Олександра Устінова просили визнати недостовірну інформацію, поширену народним депутатом під час брифінгу у Верховній Раді у травні 2017 року

Верховний Суд відмовив "Центру протидії корупції" у спростуванні інформації про імовірні зловживання з боку ЦПК грантовими коштами, отриманими з-за кордону.

Відповідне рішення найвищої касаційної інстанції є остаточним і оскарженню не підлягає, повідомляє прес-служба народного депутата Павла Пинзеника.

Постанова Верховного Суду України від 8 травня 2018 року скасовує постанову Апеляційного суду міста Києва від 30 січня 2018 року і відновлює рішення Печерського районного суду міста Києва від 25 жовтня 2017 року про відмову у задоволенні позову ГО "Центр протидії корупції" проти Павла Пинзеника.

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін та члени організації Дар'я Каленюк і Олександра Устінова просили визнати недостовірну інформацію, поширену народним депутатом під час брифінгу у Верховній Раді у травні 2017 року.

Павло Пинзеник повідомив тоді, що до нього звернулося ГО "Національний інтерес України", яке надало журналістське розслідування про використання коштів міжнародної фінансової допомоги у розмірі $1,2 млн в особистих інтересах членів "Центру протидії корупції".

"Результат цього розслідування зводиться до того, що попри велику заробітну плату членів цього об'єднання, додатково кошти виводилися на фізичних осіб-підприємців. Так, наприклад, сам ФОП Шабунін отримав протягом 2016-2017 років 1,7 млн. грн, ФОП Устінова - 1,86 млн. грн, Дар'я Каленюк - 130 тис. грн", - відзначив депутат.

Верховний Суд, посилаючись на Резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи про право на недоторканність особистого життя, нагадав: "Межа допустимої критики щодо особи, яка виступає у своїй публічній якості, є ширшою, ніж щодо приватної особи… ГО "Центр протидії корупції" та її посадові особи мають усвідомлювати, що межі допустимої критики відносно них, зокрема з питань дотримання принципів прозорості і доброчесності, є значно ширшими, ніж окремої пересічної особи".

Коментуючи рішення Верховного Суду, народний депутат Павло Пинзеник наголосив: "Верховний Суд остаточно розставив всі крапки над і. Гучні заяви ЦПК про нібито "перемогу" в суді виявились звичайним піаром. Касаційна інстанція не знайшла доказів недостовірності інформації про імовірні зловживання з боку ЦПК мільйонними грантовими коштами, отриманими з-за кордону. Верховний Суд також нагадав про європейські принципи права: недоторканних для закону бути не може. Якщо хтось присвоїв собі горде звання "антикорупціонера", це не дає йому індульгенції. Тепер своє слово стосовно характеру і міри відповідальності керівників "Центру протидії корупції" має сказати прокуратура, яка провадить досудове розслідування", - вважає депутат.

У постанові Верховного Суду нагадується, що листом прокуратури м. Києва від 12 липня 2017 року №04/5-13017 повідомлено, що за вказаними у зверненні голови ГО "Національний Інтерес України" обставинами слідче управлінням ДФС у м. Києві внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100000000081 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ГО "Центр протидії корупції".