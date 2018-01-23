ЦРУ: КНДР буде готова вдарити по США через кілька місяців

Уряд США старанно працює над тим, щоб продовжити цей термін

Голова ЦРУ Майк Помпео заявив, що Пхеньян буде готовий завдати ядерного удару по США через кілька місяців.

Про це він сказав в інтерв'ю, пише CBS.

"Уряд США старанно працює над тим, щоб продовжити цей термін", - підкреслив Помпео.

Як відомо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив: "Вашингтон ніколи не розпочне війни проти нас, бо всі Сполучені Штати перебувають у межах дії нашої ядерної зброї. Ядерна кнопка лежить на моєму столі. Це реальність, а не погроза".

У відповідь президент США Дональд Трамп підкреслив: "У мене теж є ядерна кнопка, але вона набагато більша і потужніша. І вона працює".