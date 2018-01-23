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ЦРУ: КНДР буде готова вдарити по США через кілька місяців

Уряд США старанно працює над тим, щоб продовжити цей термін
Голова ЦРУ Майк Помпео заявив, що Пхеньян буде готовий завдати ядерного удару по США через кілька місяців.
ЦРУ: КНДР буде готова вдарити по США через кілька місяців Фото: ria.ru

Про це він сказав в інтерв'ю, пише CBS.

"Уряд США старанно працює над тим, щоб продовжити цей термін", - підкреслив Помпео.

Як відомо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив: "Вашингтон ніколи не розпочне війни проти нас, бо всі Сполучені Штати перебувають у межах дії нашої ядерної зброї. Ядерна кнопка лежить на моєму столі. Це реальність, а не погроза".

У відповідь президент США Дональд Трамп підкреслив: "У мене теж є ядерна кнопка, але вона набагато більша і потужніша. І вона працює".

Нагадаємо, у вересні Північна Корея та США обмінялися "люб'язними" погрозами на адресу одне одного. Глава північнокорейського МЗС Лі Йонг Хо заявив, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, що ракетний удар по Сполучених Штатахловами після погроз Дональда Трампа на адресу Північної Кореї "став неминучим".


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