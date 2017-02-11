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ЦРУ оприлюднило майже 0,5 млн документів про "Аль-Каїду" та бен Ладена

Усама бен Ладен — міжнародний терорист, колишній лідер ісламської терористичної організації "Аль-Каїда"
Центральне розвідувальне управління США опублікувало майже 470 тис. документів, отриманих при ліквідації ватажка терористичної організації "Аль-Каїда" Усами бен Ладена.
ЦРУ оприлюднило майже 0,5 млн документів про "Аль-Каїду" та бен Ладена Фото: reporterus.com

Про це йдеться в повідомленні ЦРУ.

ЦРУ опублікувало майже 470 тис. файлів, отриманих в ході рейду 2011 року на житловий комплекс Усами бен Ладена в пакистанському Абботабаді. Опублікувати документи розпорядився директор ЦРУ Майк Помпео в інтересах прозорості, а також для того, щоб публіка зрозуміла краще ситуацію з "Аль-Каїдою" та Усамою бен Ладеном.

Серед іншого розміщені не менше 18 тис. файлів з документами, приблизно 79 тис. файлів аудіо і зображень, які включають репетиції публічних промов, листування в форматі аудіо і зображень, зібрані "Аль-Каїдою" для різних цілей. Зазначимо, що матеріали опубліковані в оригіналі арабською мовою.

Осама бен Ладен — міжнародний терорист, колишній лідер ісламської терористичної організації "Аль-Каїда".

Усама бен Ладен був убитий в ході американської спецоперації в 2011 році, що завдало серйозного удару по терористичній мережі, яка здійснила теракти 11 вересня у США.

Нагадаємо, що син покійного лідера терористичної "Аль-Каїди" Усами бен Ладена – Хамза – пообіцяв помститися США за смерть свого батька.

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02 11 2017 07:16
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