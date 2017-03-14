ЦРУ отримало дозвіл Трампа на використання безпілотників для авіаударів

США стали першими, хто почав використовувати оснащені бомбами безпілотники для атак проти терористів

Президент США Дональд Трамп дав ЦРУ повноваження використовувати безпілотники для нанесення авіаударів по підозрюваним у тероризмі.

Такий хід стане переходом від політики адміністрації колишнього президента США Барака Обами, що обмежувала військову роль ЦРУ.

Під час президентства Барака Обами ЦРУ використовувало дрони і засоби розвідки для виявлення підозрюваних в тероризмі. А удари, в свою чергу, наносили збройні сили США. Обмеження було запроваджене для більшої прозорості, оскільки Пентагон зобов'язаний розкривати дані про результати операцій, а ЦРУ - ні, повідомляє The Wall Street Journal.

США стали першими, хто почав використовувати оснащені бомбами безпілотники для атак проти терористів в наступні після теракту 11 вересня роки.

Критики нанесення цільових авіаударів ставлять питання, чи не створюють такі удари більше бойовиків, ніж вбивають. Вони посилаються на збільшення джихадистських організацій і нападів бойовиків по всьому світу як доказ того, що цільові авіаудари можуть посилити проблему.

Відзначимо, що в липні минулого року уряд США взяв на себе відповідальність за вбивство через необережність до 116 цивільних осіб в країнах, з якими США не у стані війни.

Нагадаємо, що минулоріч армія США взяла відповідальність за авіаудар по шпиталю в Кундузі в Афганістані, назвавши його помилкою. В результаті авіаударів загинули 22 мирних жителів. Серед них 12 співробітників лікарні і 10 пацієнтів, у тому числі троє дітей.