Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ЦРУ звинуватило Росію у використанні в Сирії тактики випаленої землі

США ніколи б не стали робити ні в якому з цих військових конфліктів те, що росіяни робили в Сирії, зазначили у відомстві
Російська Федерація грає в Сирії за своїми правилами і використовує в тому числі тактику випаленої землі, яка стала причиною загибелі місцевих жителів.
ЦРУ звинуватило Росію у використанні в Сирії тактики випаленої землі Фото: 112.ua

"США ніколи б не стали робити ні в якому з цих військових конфліктів те, що росіяни робили в Сирії щодо почасти використаної ними політики "випаленої землі", яка призвела до руйнувань і смертей тисяч і тисяч мирних жителів", - заявив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Бреннан, інформує 112.ua.

За словами Бреннана, американській розвідці було зрозуміло ще до прибуття російського військового контингенту в Сирію, що Москва "не кине свого давнього союзника", що вона збирається докласти більше зусиль до "захисту союзника". США вели переговори з Росією, намагаючись переконати її в тому, що президент Сирії Башар Асад є частиною проблеми", а не "частиною (її) рішення", - сказав Бреннан.

Однак, "росіяни представили всю опозицію як терористів". "І тому вони зробили ці надзвичайно сміливі і, на мій погляд, у багатьох відносинах необачні військові дії, які призвели до загибелі такої великої кількості сирійців", - заявив Бреннан.

Крім того, він називав Росію супротивником США в цілому ряді сфер, зокрема РФ веде себе дуже агресивно на зовнішньополітичному напрямку і у кіберсфері.

Нагадаємо, 29 грудня повідомлялося, що Росія і Туреччина погодили план всеосяжного перемир'я в Сирії. Дія угоди повинно було охопити всі райони, де йдуть бої, а сторонам конфлікту було запропоновано припинити бойові дії з 00:00 30 грудня.

Однак, незважаючи на оголошене перемир'я, з Сирії надходять повідомлення про тривають перестрілки і авіаудари. Представники низки повстанських угруповань заявили, що будуть вважати угоду про припинення вогню анульованим, якщо авіаудари та інші військові дії продовжаться.

Зазначимо, що угода про припинення вогню, з одного боку, поширюється на всю територію Сирії, але з іншого - не зачіпає терористичні угруповання.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 01 2017 09:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.