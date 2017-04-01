ЦРУ звинуватило Росію у використанні в Сирії тактики випаленої землі

США ніколи б не стали робити ні в якому з цих військових конфліктів те, що росіяни робили в Сирії, зазначили у відомстві

Російська Федерація грає в Сирії за своїми правилами і використовує в тому числі тактику випаленої землі, яка стала причиною загибелі місцевих жителів.

"США ніколи б не стали робити ні в якому з цих військових конфліктів те, що росіяни робили в Сирії щодо почасти використаної ними політики "випаленої землі", яка призвела до руйнувань і смертей тисяч і тисяч мирних жителів", - заявив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Бреннан, інформує 112.ua.

За словами Бреннана, американській розвідці було зрозуміло ще до прибуття російського військового контингенту в Сирію, що Москва "не кине свого давнього союзника", що вона збирається докласти більше зусиль до "захисту союзника". США вели переговори з Росією, намагаючись переконати її в тому, що президент Сирії Башар Асад є частиною проблеми", а не "частиною (її) рішення", - сказав Бреннан.

Однак, "росіяни представили всю опозицію як терористів". "І тому вони зробили ці надзвичайно сміливі і, на мій погляд, у багатьох відносинах необачні військові дії, які призвели до загибелі такої великої кількості сирійців", - заявив Бреннан.

Крім того, він називав Росію супротивником США в цілому ряді сфер, зокрема РФ веде себе дуже агресивно на зовнішньополітичному напрямку і у кіберсфері.

Нагадаємо, 29 грудня повідомлялося, що Росія і Туреччина погодили план всеосяжного перемир'я в Сирії. Дія угоди повинно було охопити всі райони, де йдуть бої, а сторонам конфлікту було запропоновано припинити бойові дії з 00:00 30 грудня.

Однак, незважаючи на оголошене перемир'я, з Сирії надходять повідомлення про тривають перестрілки і авіаудари. Представники низки повстанських угруповань заявили, що будуть вважати угоду про припинення вогню анульованим, якщо авіаудари та інші військові дії продовжаться.

Зазначимо, що угода про припинення вогню, з одного боку, поширюється на всю територію Сирії, але з іншого - не зачіпає терористичні угруповання.