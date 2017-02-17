Цукерберг анонсував зміну формату Facebook

Цукерберг хоче перейти від формату соцмережі для друзів до розвитку глобальної соціальної інфраструктури

Засновник Facebook Марк Цукерберг має намір змінити формат Facebook і зайнятися розвитком соціальної інфраструктури для формування глобального співтовариства.

"Зараз по всьому світу є люди, які залишилися за бортом глобалізації, і рухи, які виступають за відхід від глобальних зв'язків", - написав Цукерберг у зверненні до користувачів на Facebook.

Він підкреслив, що хоче перейти від формату соцмережі для друзів і сім'ї до розвитку глобальної соціальної інфраструктури.

"У такі часи, як зараз, найважливіше, що ми в Facebook можемо зробити - це створити соціальну інфраструктуру, щоб дати людям можливість побудувати глобальне співтовариство, яке працює для всіх нас", - підкреслив Цукерберг.

Він виділив п'ять основних напрямків - розвиток взаємної підтримки, забезпечення безпеки, інформованості, громадянської активності та залучення представників різних культур і поглядів.

Зокрема, говорячи про поширення інформації, Цукерберг висловив стурбованість з приводу "бульбашок фільтрів" (персоналізація пошуку і відображення інформації, при якій користувач бачить тільки те, що йому подобається і відповідає його поглядам) і поширення фейкових новин.

На думку Цукерберга, проблемою є і те, що сенсаційні і прості повідомлення поширюються швидше за інші. Щоб обмежити поширення кричущих заголовків, Facebook вводить алгоритми з обліку, чи читав користувач статтю за посиланням, перш ніж їй поділитися. Ця обставина впливає на показ таких матеріалів у стрічці новин юзерів.

Крім того, Цукерберг зазначив, що Facebook розробив штучний інтелект, який повинен розпізнавати заборонений контент, що почне частково застосовуватися вже в 2017 році.

Нагадаємо, у грудні менеджмент однієї з найбільших у світі соціальних мереж Facebook оголосив про посилення заходів протидії новинам, які містять фейки та містифікації.