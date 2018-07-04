Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Цукерберг: Facebook зобов'яже вказувати замовників політичної реклами

Соцмережа має намір посилити контроль над рекламою з політичним контентом
Facebook планує посилити контроль над політичною рекламою, яку розміщують в соцмережі. Надалі при розміщенні такої реклами потрібно буде вказувати, хто її оплачує. Соцмережа буде також перевіряти розташування і особистість замовника.
Цукерберг: Facebook зобов Фото: itnews.com.au

Соціальна мережа має намір таким чином ускладнити спроби маніпуляцій на зразок передбачуваного втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

Компанія Facebook ще в жовтні 2017 року посилила правила розміщення передвиборної агітації, нині контроль тільки посилюється: оголошення, що стосуються важливих політичних дебатів, повинні надалі ясно позначатися як "політична реклама".

Як повідомив Марк Цукерберг в п'ятницю, 6 квітня, його компанія наймає тисячі нових співробітників для посилення контролю напередодні виборів до Конгресу США в листопаді 2018 року. Він зазначив, що напередодні важливих виборів в США, Мексиці, Бразилії, Індії, Пакистані та інших країнах головним пріоритетом для нього є запобігання спробам впливу на виборців, інформує DW.

Цукерберг визнав, що заплановані заходи не дозволять повністю запобігти зловживанням, проте він упевнений в тому, що зловмисникам буде важче використовувати фальшиві аккаунти і сторінки Facebook для поширення реклами, тобто робити те, що, за словами голови Facebook, "росіяни робили під час виборів 2016 року".

Нагадаємо, що Facebook перебуває в центрі скандалу навколо витоку цих десятків мільйонів користувачів цієї соцмережі. Британська компанія Cambridge Analytica, пов'язана з передвиборчим штабом Дональда Трампа, скористалася даними додатка для Facebook, який пропонував користувачам скласти їх психологічний портрет. Під час останньої передвиборної кампанії в США Cambridge Analytica використовувала особисті дані частини електорату для створення адресної і психологічно вивіреної політичної реклами.

Соціальна мережа підтвердила, що дані 2,7 млн жителів ЄС були неправомірно передані британській компанії з політичного консалтингу Cambridge Analytica.

Раніше стало відомо про витік даних 87 млн користувачів Facebook, а не 50 млн, як повідомлялося раніше.

Facebook також сканує посилання і зображення, якими користувачі обмінюються в месенджері, а якщо надходить попередження про неналежний контент - модератори читають повідомлення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 04 2018 14:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.