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Цукерберг має намір об'єднати повідомлення Facebook, Instagram та WhatsApp

Зміни стосуватимуться лише функції обміну повідомленнями у трьох додатках, водночас вони як і раніше будуть працювати як три окремі платформи
Засновник Facebook Марк Цукерберг хоче частково об’єднати соцмережі Facebook та придбані цією компанією Instagram та WhatsApp.
Цукерберг має намір об Фото: Quartz

Ідея проекту полягає в тому, аби користувачі різних соцмереж могли спілкуватися не перемикаючись. Так, наприклад, користувачі Facebook зможуть відправити повідомлення тому, хто немає акаунту в цій соцмережі, але зареєстрований у WhatsApp, повідомляє The New York Times з посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних з ситуацією.

Співрозмовники NYT кажуть, що це об’єднання зможуть втілити до кінця 2019-го або до початку 2020 року.

Нагадаємо, що компанія Facebook збирається виділити $7,5 млн (приблизно 210 млн грн) на вивчення етики штучного інтелекту (ШІ).

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25 01 2019 19:52
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