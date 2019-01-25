Цукерберг має намір об'єднати повідомлення Facebook, Instagram та WhatsApp

Зміни стосуватимуться лише функції обміну повідомленнями у трьох додатках, водночас вони як і раніше будуть працювати як три окремі платформи

Засновник Facebook Марк Цукерберг хоче частково об’єднати соцмережі Facebook та придбані цією компанією Instagram та WhatsApp.

Ідея проекту полягає в тому, аби користувачі різних соцмереж могли спілкуватися не перемикаючись. Так, наприклад, користувачі Facebook зможуть відправити повідомлення тому, хто немає акаунту в цій соцмережі, але зареєстрований у WhatsApp, повідомляє The New York Times з посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних з ситуацією.

Співрозмовники NYT кажуть, що це об’єднання зможуть втілити до кінця 2019-го або до початку 2020 року.

Нагадаємо, що компанія Facebook збирається виділити $7,5 млн (приблизно 210 млн грн) на вивчення етики штучного інтелекту (ШІ).