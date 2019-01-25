CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗасновник Facebook Марк Цукерберг хоче частково об’єднати соцмережі Facebook та придбані цією компанією Instagram та WhatsApp.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Цукерберг має намір об'єднати повідомлення Facebook, Instagram та WhatsApp
Зміни стосуватимуться лише функції обміну повідомленнями у трьох додатках, водночас вони як і раніше будуть працювати як три окремі платформи
Фото: Quartz
Ідея проекту полягає в тому, аби користувачі різних соцмереж могли спілкуватися не перемикаючись. Так, наприклад, користувачі Facebook зможуть відправити повідомлення тому, хто немає акаунту в цій соцмережі, але зареєстрований у WhatsApp, повідомляє The New York Times з посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних з ситуацією.
Співрозмовники NYT кажуть, що це об’єднання зможуть втілити до кінця 2019-го або до початку 2020 року.
Нагадаємо, що компанія Facebook збирається виділити $7,5 млн (приблизно 210 млн грн) на вивчення етики штучного інтелекту (ШІ).
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 01 2019 19:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople"Рішення про те, що ветеранам потрібен театр, прийшло до мене після перегляду вистави британського театру "Дванадцята ніч" Вільяма Шекспіра у сучасній обробці. Там була тільки любов та комедія. Саме цього бракує багатьом хлопцям та дівчатам. Я переконаний, що реабілітація через творчість – є найпотужнішим важелем для переходу до мирного та цивільного життя"
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади