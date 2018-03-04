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Цукерберг прокоментував критику Facebook зі сторони Apple

Цукерберг вважає, що глава Apple говорив неправду
Засновник соціальної мережі Facebook прокоментував слова глави Apple Тіма Кука, який заявив, що в його компанії витік даних користувачів неможливий.
Цукерберг прокоментував критику Facebook зі сторони Apple Фото: itnews.com.au

Він також назвав ситуацію з Cambridge Analytica вельми серйозною, й наголосив на необхідності ввести в сфері стороннє регулювання, передає Vox.

Цукерберг критично оцінив висловлювання Тіма Кука.

"Я знаходжу його аргументи просто блискучими. Однак, вони анітрохи не відповідають істині", - заявив глава Facebook.

Нагадаємо, що згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди. 20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.

На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.

Капіталізація Facebook за тиждень впала на 58 млрд доларів.

 

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03 04 2018 07:00
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