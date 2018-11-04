Цукерберг розповів про "гонку озброєнь" у Facebook через Росію

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг на слуханнях у Сенаті США назвав зволікання з розпізнаванням російського втручання у вибори "однією з найбільших прикрощів за час керівництва компанією".

Цукерберг переконаний, що в соцмережі йде "гонка озброєнь", оскільки методи поширення політичної дезінформації будуть удосконалюватися, повідомляє CNBC.

"Це гонка озброєнь. Вони будуть продовжувати удосконалюватися в цьому. І ми повинні інвестувати в те, щоб також ставати кращими", - сказав Цукерберг. Він також зазначив, що його компанія тепер краще готова до боротьби з втручанням не тільки в проміжні вибори в Конгрес 2018 року, а й зі спробами впливу на вибори в таких країнах, як Індія і Бразилія.

Цукерберг заявив, що після інформації, що надійшла 2015 року про збір даних компанією Cambridge Analytica, Facebook не заявив про це вчасно Федеральній торговій комісії.

"Це була моя помилка, і я прошу вибачення. Я заснував Facebook, і я ним керую. І я несу відповідальність за все, що там відбувається", - сказав Цукерберг.

За його словами, зміст одного російського агентства, яке намагається поширювати дезінформацію, дійшло до близько 126 млн осіб на Facebook протягом двох років у період виборів 2016 року.

Крім російської, Цукерберг назвав також суттєвою китайську загрозу.

Раніше Марк Цукерберг заявив, що компанія співпрацює з офісом американського спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування ймовірного російського втручання у вибори президента США.

Нагадаємо, Facebook видалив більш ніж 270 сторінок і акаунтів, пов'язаних з російським "Агентством інтернет-досліджень", відомим як "фабрика тролів".