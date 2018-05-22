ПОЛІТИКА НОВИНИЗасновник Facebook Марк Цукерберг під час слухань у Європейському парламенті у вівторок, 22 травня, визнав, що соціальна мережа не доклала усіх необхідних зусиль, щоб завадити зловживанню інформацією користувачів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Цукерберг у Європарламенті вибачився за витік даних Facebook-користувачів
Він визнав, компанія недостатньо усвідомлювала свою відповідальність
Фото: zumapress.com
Про це повідомляє Reuters.
За його словами, "це була помилка".
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"Незалежно від того, чи це фейкові новини, чи іноземне втручання у вибори або зловживання інформацією людей, ми недостатньо усвідомлювали нашу відповідальність. Це була помилка, і мені дуже шкода", – заявив він.
Нагадаємо, Цукерберг погодився зустрітися з лідерами Європейського парламенту, щоб відповісти на питання про те, як Cambridge Analytica заволоділа персональними даними 87 млн користувачів Facebook, серед яких близько 2,7 млн – мешканці країн Євросоюзу.
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22 05 2018 21:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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