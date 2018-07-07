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Цукерберг увійшов у трійку найбагатших людей світу, - Bloomberg

Вперше в історії троє найбагатших людей у світі заробили свої статки у сфері технологій
Засновник Facebook Марк Цукерберг піднявся у рейтингу найбагатших людей світу, обійшовши американського інвестора Воррена Баффета і посівши, таким чином, третє місце.
Цукерберг увійшов у трійку найбагатших людей світу, - Bloomberg Фото: Quartz

Відповідний рейтинг опублікувала Bloomberg, показники якого оновлюються щодня після закриття торгів на ринку акцій в Нью-Йорку.

Статки 34-річного Цукерберга оцінили в $81,6 млрд. Багатшими від засновника соцмережі досі залишаються засновник Amazon Джефф Безос ($142 млрд) і власник Microsoft Білл Гейтс ($94,2 млрд).

Цукерберг багатіє завдяки збільшенню вартості акцій Facebook. Зазначається, що з початку року статки Цукерберга підвищилися на $8,8 млрд, тоді як Баффет втратив $4 млрд.

У Bloоmberg зазначили, що вперше в історії трійка найбагатших людей світу заробила свій статок в галузі технологій.

Нагадаємо, що згідно з даними більш відомого списку мільярдерів Forbes, Марк Цукерберг як і раніше посідає п'яте місце з $77,1 млрд, а Воррен Баффет - залишається на третьому місці. Причому і Forbes, і Bloomberg оновлюють свої дані в режимі реального часу.

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07 07 2018 17:44
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