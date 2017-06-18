Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Цунамі у Гренландії змило в море 11 будинків, четверо людей зникли безвісти, – ВІДЕО

Двоє людей отримали важкі поранення, у семи осіб поранення меншого ступеня складності
Щонайменше четверо осіб вважаються зниклими безвісти після повені, спричиненої потужним землетрусом і цунамі у Гренландії.
Цунамі у Гренландії змило в море 11 будинків, четверо людей зникли безвісти, – ВІДЕО Фото: b.dk

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Ekstra Bladet

"Землетрус магнітудою 4 бали стався увечері в суботу неподалік поселення Nuugaatsiaq на південному заході Гренландії. Землетрус спричинив високі хвилі, які накрили поселення і призвели до його підтоплення… Внаслідок цунамі у море змило 11 будинків", – йдеться в повідомленні.

Загалом у поселенні мешкав 101 житель, 78 з яких евакуювали. Двоє людей отримали важкі поранення, у семи осіб поранення меншого ступеня складності.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 06 2017 21:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.