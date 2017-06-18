CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше четверо осіб вважаються зниклими безвісти після повені, спричиненої потужним землетрусом і цунамі у Гренландії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Цунамі у Гренландії змило в море 11 будинків, четверо людей зникли безвісти, – ВІДЕО
Двоє людей отримали важкі поранення, у семи осіб поранення меншого ступеня складності
Фото: b.dk
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Ekstra Bladet.
"Землетрус магнітудою 4 бали стався увечері в суботу неподалік поселення Nuugaatsiaq на південному заході Гренландії. Землетрус спричинив високі хвилі, які накрили поселення і призвели до його підтоплення… Внаслідок цунамі у море змило 11 будинків", – йдеться в повідомленні.
Загалом у поселенні мешкав 101 житель, 78 з яких евакуювали. Двоє людей отримали важкі поранення, у семи осіб поранення меншого ступеня складності.
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18 06 2017 21:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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