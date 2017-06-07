Українка Цуренко вийшла до третього раунду Вімблдону Друга ракетка України обіграла представницю Швейцарії Вікторію Голубич

Українка Леся Цуренко (35-та ракетка світу) пробилася до третього раунду Вімблдону, обігравши в четвер представницю Швейцарії Вікторію Голубич (73-тя) з рахунком 6:1, 2:6, 6:3.

Фото: EPA/UPG

У наступному матчі Цуренко зіграє з переможницею пари Кароліна Плішкова - Магдалена Рибарікова. Вімблдон - один із чотирьох найпрестижніших турнірів у світовому тенісі (турніри Великого шолома). Нагадаємо, п'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна подолала перше коло Вімблдону, обігравши австралійку Ешлі Барті (56-та) з рахунком 7:5, 7:6(8).

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