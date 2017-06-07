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Українка Цуренко вийшла до третього раунду Вімблдону

Друга ракетка України обіграла представницю Швейцарії Вікторію Голубич
Українка Леся Цуренко (35-та ракетка світу) пробилася до третього раунду Вімблдону, обігравши в четвер представницю Швейцарії Вікторію Голубич (73-тя) з рахунком 6:1, 2:6, 6:3.
Українка Цуренко вийшла до третього раунду Вімблдону Фото: EPA/UPG

У наступному матчі Цуренко зіграє з переможницею пари Кароліна Плішкова - Магдалена Рибарікова.

Вімблдон - один із чотирьох найпрестижніших турнірів у світовому тенісі (турніри Великого шолома).

Нагадаємо, п'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна подолала перше коло Вімблдону, обігравши австралійку Ешлі Барті (56-та) з рахунком 7:5, 7:6(8).

 
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06 07 2017 17:39
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