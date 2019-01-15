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ЦВК дозволила ще п'ятьом організаціям спостерігати за виборами Президента

ЦВК надала дозвіл 26 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів
Центральна виборча комісія надала дозвіл ще п’яти громадським організаціям мати офіційних спостерігачів на чергових виборах Президента України 31 березня.
ЦВК дозволила ще п Фото: electioninfo.org.ua

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у вівторок за результатом розгляду клопотань від громадських організацій, повідомляє "Укрінформ".

"Пропонується надати дозвіл мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року таким громадським організаціям: громадській організації “Всеукраїнський департамент виявлення та протидії корупції в органах влади та місцевого самоврядування”, ГО "Захисник громадських прав", ГО "Ліга волонтерів", ГО "Моніторингова місія за виборами в Україні у 2019 році", ГО "Центр промислової екології", - озвучив проект постанови член ЦВК Віталій Плукар.

ЦВК одноголосно підтримала відповідну постанову.

Таким чином, ЦВК станом на 15 січня надала дозвіл 26 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів Президента України 31 березня.

Водночас ЦВК відмовила у дозволі мати офіційних спостерігачів громадській організації "Центр реформ, демократії та права".

Нагадаємо, що голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, лідер партії "Наші" Євген Мураєв і позафракційний народний депутат Віталій Купрій офіційно зареєстровані кандидатами на посаду президента України.

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15 01 2019 21:37
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