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ЦВК дозволила спостерігати за виборами президента 13 організаціям

Рішення було ухвалене на засіданні Центрвиборчкому
Центральна виборча комісія зареєструвала довірених осіб трьох кандидатів у президенти на чергових виборах та надала дозвіл спостерігати за ходом голосування 13 громадським організаціям.
ЦВК дозволила спостерігати за виборами президента 13 організаціям Фото: google.com

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Центрвиборчкому 10 січня, передає прес-служба комісії.

Зазначається, що  довіреною особою в єдиному загальнодержавному окрузі  кандидата у президенти Андрія Садового буде Лаврик О.В, а від кандидата Віталія Скоцика - Крилач Т.В.

Також зареєстровано довірену особу кандидата Ігоря Шевченка в територіальному виборчому окрузі № 220 -  Шевченка П.А.

"Розглянувши відповідні клопотання, Комісія надала дозвіл громадським організаціям "Рада з захисту законносты та правопорядку" , "Украънський центр демократичного суспыльства", Всеукраїнській громадській організації "Громадянська мережа "ОПОРА", громадським організаціям "МІЖНАРОДНА ЛІГА МИРУ", "Виборчач платформа "ДОСВІД" мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів президента України 31 березня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

У ЦВК додали, що станом на 10 січня Комісія надала дозвіл 13 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів президента України.

Окрім того, Комісія внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія під час засідання 3 січня затвердила кошториси за бюджетними програмами на 2019 рік. Зокрема кошторис на проведення виборів президента складає понад 2,35 мільярда гривень, на проведення парламентських виборів - майже 1,95 мільярда гривень.

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10 01 2019 19:18
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