ЦВК хоче провести експеримент на проміжних парламентських виборах

ЦВК ініціює експеримент, за яким результати підрахунку голосів виборців можна буде дізнатись вже на ранок дня, наступного за днем голосування

Центральна виборча комісія пропонує провести експеримент щодо передачі відомостей про результати голосування на проміжних виборах народних депутатів в електронному вигляді з виборчих дільниць одразу до Центрвиборчкому.

Пропозиції до відповідного законопроекту були схвалені на засіданні комісії у четвер, повідомляє прес-служба ЦВК.

“Експериментом передбачено, що відомості про зміст протоколів дільничних виборчих комісій в електронному вигляді будуть передаватися з усіх виборчих дільниць відразу і безпосередньо до Центральної виборчої комісії! Таким чином, українське суспільство та міжнародна спільнота матимуть можливість дізнатися про результати підрахунку голосів виборців вже на ранок дня, наступного за днем голосування”, - ідеться в повідомленні.

У ЦВК розповіли, що метою такого експерименту також є практичне випробування в процесі встановлення результатів проміжних виборів до парламенту можливості автоматизованого формування протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, протоколів окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі.

Крім того, за даними Центрвиборчкому, пропонована система дасть можливість встановити підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі на підставі створених в електронній формі протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі та про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Водночас у ЦВК наголосили, що електронні протоколи ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі та протоколи ОВК про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях використовуватимуться виключно для аналізу результатів експерименту, мають інформаційне значення і не спричиняють юридичних наслідків.

Нагадаємо, у березні Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що наявний список кандидатів у склад Центральної виборчої комісії є неякісним, а процес формування ЦВК потребує перезавантаження.