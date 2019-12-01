ЦВК не зареєструвала кандидатом у президенти чоловіка, який замість 2,5 млн грн заплатив 3 грн
Зокрема, тернопільський лікар Сергій Фаренюк просив зареєструвати його кандидатом у президенти, однак не заявив про самовисунення. Крім того, він не подав автобіографію та свою передвиборну програму в електронному вигляді, інформує "ОПОРА".
Також Фаренюк замість застави в 2,5 мільйони гривень, необхідних для реєстрації у ЦВК, заплатив лише 3 гривні. Як повідомляло тернопільське видання Тernograd, лікар просив замість решти суми "врахувати його багаторічну працю в медичній галузі".
Інший охочий зареєструватися — чоловік на ім’я Віталій Велідченко. Йому відмовили в реєстрації кандидатом, адже він не подав анкету кандидата, фотографії, заяву про самовисунення, а також не надіслав автобіографію та перевиборну програму в електронному вигляді. Крім того, автобіографію та передвиборну програму в паперовому вигляді Велідченко написав не українською мовою.
В Україні 31 грудня розпочалася передвиборча кампанія виборів президента-2019. Вона триватиме 90 днів. Вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року.
Станом на грудень вже налічується понад 30 кандидатів, які оголосили про набір брати участь у президентських перегонах. Зокрема, про намір балотуватися в президенти заявили лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, міський голова Львова Андрій Садовий, голова "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко, народна депутатка від БПП Ольга Богомолець тощо.
Центральна виборча комісія під час засідання 3 січня затвердила кошториси за бюджетними програмами на 2019 рік. Зокрема кошторис на проведення виборів президента складає понад 2,35 мільярда гривень, на проведення парламентських виборів - майже 1,95 мільярда гривень.
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