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ЦВК не зможе зареєструвати Симоненка кандидатом від комуністів, - КВУ

Він може піти на вибори як самовисуванець
Лідер Комуністичної партії Петро Симоненко не зможе зареєструватись кандидатом на пост президента, висунутим своєю партією, але може піти на вибори як самовисуванець.
ЦВК не зможе зареєструвати Симоненка кандидатом від комуністів, - КВУ Петро Симоненко. Фото: КПУ

Про це заявив генеральний директор всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" Олексій Кошель у коментарі "Укрінформу".

"Заява комуністичної партії - це не більше, ніж порожні політичні заяви, які не мають під собою жодних підстав. Відповідно до закону про вибори Симоненко як висуванець КПУ не може бути зареєстрований Центральною виборчою комісією. Натомість є всі підстави для того, щоб Центрвиборчком зареєстрував Симоненка як самовисуванця", - зазначив експерт.

Водночас, за словами Кошеля, КПУ може заявити про підтримку Симоненка як самовисуванця на пост президента і провести агітаційну кампанію із використанням своєї символіки.

"Сьогодні КПУ продовжує залишатися однією зі 153 офіційно зареєстрованих політичних партій України, судовий процес щодо її заборони триває уже понад два роки", – пояснює голова КВУ.

Нагадаємо, що Комуністична партія України висунула кандидатом у президенти свого лідера Петра Симоненка на позачерговому з’їзді партії 3 січня.

 
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04 01 2019 17:59
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