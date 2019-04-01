ЦВК не зможе зареєструвати Симоненка кандидатом від комуністів, - КВУ
Про це заявив генеральний директор всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" Олексій Кошель у коментарі "Укрінформу".
"Заява комуністичної партії - це не більше, ніж порожні політичні заяви, які не мають під собою жодних підстав. Відповідно до закону про вибори Симоненко як висуванець КПУ не може бути зареєстрований Центральною виборчою комісією. Натомість є всі підстави для того, щоб Центрвиборчком зареєстрував Симоненка як самовисуванця", - зазначив експерт.
Водночас, за словами Кошеля, КПУ може заявити про підтримку Симоненка як самовисуванця на пост президента і провести агітаційну кампанію із використанням своєї символіки.
"Сьогодні КПУ продовжує залишатися однією зі 153 офіційно зареєстрованих політичних партій України, судовий процес щодо її заборони триває уже понад два роки", – пояснює голова КВУ.
Нагадаємо, що Комуністична партія України висунула кандидатом у президенти свого лідера Петра Симоненка на позачерговому з’їзді партії 3 січня.
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