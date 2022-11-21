ЦВК оголосила Токаєва переможцем президентських виборів у Казахстані
Про це повідомляє Tengrinews.
Голова Центральної виборчої комісії Казахстану Нурлан Абдіров заявив, що явка на виборах перевищила 68%. Токаєв набрав 81,3%, тобто за нього голос віддали близько 6,45 млн громадян.
За пост голови держави боролися всього шість кандидатів. Опоненти Токаєва набрали 2-3% голосів. Перемога діючого президента була передбачуваною, оскільки інші кандидати до цього не були помічені у великій політиці.
Варто зазначити, що дострокові вибори у Казахстані ініціював сам Токаєв. До цього він підписав закон про збільшення президентського терміну та неможливість переобратися. Новий термін повноважень Токаєва має становити сім років.
Касим-Жомарт Токаєв став президентом Казахстану у 2019 році. Нурсултан Назарбаєв, який до цього 28 років очолював країну, підтримав Токаєва на дострокових виборах і фактично передав йому владу.
Більшість вважали Токаєва ставлеником Назарбаєва. Але у січні 2022 року після акцій протесту у Казахстані новий президент активно виступив проти Назарбаєва та його рідні.
Він почав знімати з ключових посад родичів колишнього лідера, зокрема, у держаних компаніях та спецслужбах. Деякі з них у результаті виїхали з Казахстану.
Раніше повідомлялося, що президентом Словенії вперше в історії країни стала жінка.
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