ЦВК: парламентські та президентські вибори коштуватимуть понад 4 млрд грн
Рішення було ухвалене на засіданні 3 серпня, повідомляє прес-служба ЦВК. Загальна сума витрат, запланованих на наступний рік, становить майже 4,8 мільярда гривень.
На проведення виборів президента в бюджет мають закласти 2 мільярди 354 мільйони 880 тисяч гривень, на проведення парламентських – 1 мільярд 949 мільйон 620 тисяч гривень.
На місцеві вибори з державного до місцевих бюджетів виділять 247 мільйонів 11 тисяч гривень. Функціонування Державного реєстру виборців у 2019 році обійдеться Україні в 223 мільйони 539 тисяч гривень.
У Центрвиборчкомі додають, що раніше планувалось витратити на реєстр іншу суму – 46 мільйонів 481 тисячі гривень.
"Зважаючи на суттєве збільшення кількості та підвищення рівня складності кібератак на державні інформаційні ресурси України, об’єкти критичної інфраструктури… дедалі актуальнішим стає питання посилення безпеки Державного реєстру виборців", – пояснюють у відомстві.
Тому обсяг видатків вирішили збільшити до понад 223,5 мільйонів.
Також Комісія затвердила орієнтовні видатки на реєстр на 2020 рік – 47 мільйонів 850 тисяч гривень – та на 2021 рік – 46 мільйонів 721 тисяча гривень.
Раніше iPress.ua писав, що у Центральній виборчій комісії заявили, що для забезпечення кібербезпеки виборів у 2019 році необхідно 36 мільйонів гривень.
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