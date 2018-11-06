ЦВК просить 36 мільйонів на кібербезпеку виборів
За словами голови ЦВК Михайла Охендовського, після кібератаки на інформаційні ресурси виборчої комісії у травні 2014 року, питання захисту даних та обладнання, які використовуються органами управління виборчим процесом, набули більш важливого значення, повідомляє прес-служба.
При цьому він зазначив, що попри звернення минулого року, ні уряд, ні Верховна Рада досі не ухвалили рішення про виділення 36 мільйонів гривень для протидії кіберзагрозам.
"Без запровадження нового обладнання та нових підходів до захисту власних інформаційних ресурсів у 2019 році Центральній виборчій комісії буде складніше гарантувати той рівень кібербезпеки виборів, який ми змогли гарантувати у 2014-ому", - сказав Охендовський.
Нагадаємо, США подвоять розмір фінансової допомоги Україні на посилення її кібербезпеки $10 мільйонів.
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